整個休賽季補強動作不大的皇家，20日終於躍上了新聞版面，根據大聯盟官網記者范森（Mark Feinsand）報導，皇家已經簽下前洋基守護神「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman），《CBS Sports》也證實，這是一筆1年375萬美元的合約，有待體檢通過後成立。

近2個賽季查普曼表現下滑，仍吸引許多球隊找上門，其中具有地理優勢的馬林魚被認為是領跑者，查普曼的家就是位於佛州，此外19日查普曼進行私人訓練，也給了馬林魚球探不錯的印象，不過據《邁阿密先鋒報》指出，前紅雀終結者A.瑞耶斯（Alex Reyes）也是馬林魚考慮的人選。

過去查普曼因家暴案遭禁賽30場，一度成為球隊裡的麻煩人物，近幾年老實打球不再鬧事下，查普曼也繳出相當穩定的成績，無奈老毛病又犯，查普曼上季在一次隊內訓練時未到，遭到洋基踢出季後賽名單，草草結束在大蘋果的生涯。連大球團洋基都壓不住的查普曼，來到皇家後是否能安分守己依舊是未知數，但皇家陣中同樣有著脾氣火爆的賈瑞特（Amir Garrett），過往曾與許多球星結怨的他，在去年賽季甚至出現朝著球迷潑水的行徑，網羅查普曼後，今年賽季皇家的休息室將會相當精彩。

生涯一共拿下315次救援成功，查普曼的到來對於皇家是一大升級，只是牛棚陣容有過於左傾的狀況發生，賈瑞特、洛夫萊迪（Richard Lovelady）及米西維茲（Anthony Misiewicz）都是左投手，有待皇家新任總教練昆崔羅（Matt Quatraro）的安排運用。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。