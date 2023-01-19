上賽季結束後補強不斷的大都會，有望追平隊史簽下自由球員的單季最多紀錄，根據《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，大都會以1年600萬美元（約新台幣1億8225萬元）網羅34歲老將外野手湯米芬姆（Tommy Pham），《ESPN》的歐尼（Buster Olney）補充這筆合約附帶200萬美元的激勵獎金。

自由市場開啟後，大都會一直在找尋第4號外野手，擔任坎納（Mark Canha）、馬泰（Starling Marte）及尼莫（Brandon Nimmo）三人的替補，因此三個外野位置皆有守備經驗的湯米芬姆，對大都會來說是再適合不過的補強人選，今年將會是湯米芬姆職業生涯第10個賽季。

不過談到湯米芬姆，就不得不提他在去年因為夢幻足球聯盟（fantasy football）的糾紛，而掌摑巨人球員彼德森（Joc Pederson）的事件，2人對於遊戲內傷兵名單的規則產生分歧，湯米芬姆認為彼德森違規將球員擺進傷兵名單，後者則堅稱自己沒有違規，最終動手的湯米芬姆遭到聯盟禁賽3場處分。

湯米芬姆是大都會在2022-23年休賽季所簽下的第10位自由球員，追平了2006-07及2020-21年簽約人數，根據《Spotrac》的數據，大都會簽下湯米芬姆之後，本賽季團隊薪資來到5億美元，在大聯盟中排名第2位，僅次於剛以9年3.6億美元天價留住「法官」賈吉（Aaron Judge）的洋基，賈吉2023年賽季的薪水為4千萬美元為陣中最高，寇爾（Gerrit Cole）的3千6百萬及史坦頓（Giancarlo Stanton）3千2百萬美元則分別排在二、三位。