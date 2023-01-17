張滄彬（前排左七）支持桃園基層棒球，近年來共捐贈3輛車給新明國中、平鎮高中棒球隊使用。（呂筱蟬攝）

積極發展棒球運動的張滄彬號稱「桃園棒球之父」，他出錢出力培育基層棒球員，在1999年於新明國中任教時重組棒球隊，一手帶出桃園市第一支冠軍隊伍，包含平鎮高中等球隊多年來受到他的贊助支持，現今中華職棒許多球員甚至旅美球星都出自他的指導，17日他再捐贈交通車給新明國中作為移地訓練交通車，成為球隊在全國征戰時不可或缺的後備資源。

張滄彬早年任教新明國中重組棒球隊，由於當時沒有正規的棒球場地可以訓練，都在水泥地上練習，因此創造出「水泥地上的傳奇」，後來球員陸續畢業後，為了讓他們有更好的銜接發展，後續又再成立平鎮高中棒球隊，此後桃園地區棒球隊如雨後春筍般成立，新明國中及平鎮高中多年來征戰國內外棒球比賽成為常勝軍，也成就桃園市強大的三級棒球。

雖然已褪下球衣，張滄彬仍非常關心球隊，不只到場上觀察球員訓練的情形，球隊比賽更是場場參與，當他看到球隊教練還開著草創時期的老舊交通車載著學生南征北戰，甚至還征戰途中拋錨故障有安全疑慮，他陸續以母親名義捐贈2輛交通車給平鎮高中棒球隊，讓教練能安心駕駛提升選手安全性，而新明國中也在平鎮高中棒球場練習，17日他同樣捐贈新車給該校，讓教練與球員直呼好開心。

他說，這次捐車拋磚引玉希望更多企業支持桃園棒球，尤其球員很多原住民弱勢家庭子弟，如今很多在職棒發揚光大，培養弱勢家庭子弟打棒球，可改善弱勢家庭生活。