蔡政府宣布役期延長為1年的同天，美國宣布軍售台灣1.8億美元的「M136火山布雷系統」，另有軍方消息來源透露，美國已同意台灣增購人攜式刺針飛彈及海馬士多管火箭系統。各種跡象顯示，為了全面遏止中國，美國已決心打出最後一張王牌，也就是將戰場設定在台灣本島，不惜犧牲台灣，以台灣來消耗中國大陸，徹底扼殺中國崛起的勢頭與契機。

美國警覺中國崛起，始自於剛進入新世紀的小布希時代，但因911事件必須全力反恐，不得不對中國虛以委蛇。2010年中國GDP超過日本成全球第二，歐巴馬乃決定「重返亞太」，逐步將美國全球軍力的60%部署在西太平洋，但顯然無助於形勢的扭轉，反而面對了中國在第一島鏈越來越強大，針對美國介入的「反介入及區域拒阻」能力。

2017年川普上台，將中國定位為最大的「修正主義強權」，開始對中國使出渾身解數打出各種什麼牌，發動各種什麼戰，無數個回合下來，中國不是毫髮無損就是受創甚微，反而美國本身似乎內傷不輕。拜登上台，儘管國內問題如麻，黨爭激烈，但對中國，兩黨卻是立場高度一致，說白了，已到了「必欲除之而後快」的地步了。

短短40年，美國從最早的「中國崩潰論」到「中國威脅論」，再到晚近把中國往死裡打的「扼殺中國論」，折射的是美國面對中國快速崛起的不安、焦慮甚至恐懼，由此而形成的危機感近年來急遽飆升，近乎快要爆表。

何以至此？一言以蔽之，就是作為一個世紀霸權的美國，已強烈感受到他的世紀霸權基礎正在方方面面地面對來自中國的無情擠兌：

一、美元。誰都知道，美國的霸權是建立在美元霸權基礎之上，但這個美元霸權長期以來早已被美國自己先宣布美元與黃金脫鉤，繼而持續濫印美鈔而折損鬆動；俄烏戰爭開打，美國凍結俄國美元資產，更讓所有持有美元資產的國家，尤其是中東油國為之心驚，這無疑是為淵驅魚，給美元最大的潛在對手人民幣國際化一個天賜良機。

二、美債。美國國債已高達31兆美元，過去靠發新債還舊債，但由於各種原因，新債發不動了，反而最大債權國的中國與日本，不約而同均在減持。美國霸權是建立在一個「美元、美債、美軍」的三美循環之上，只要其中一個鬆動，那就一垮全垮。

三、美軍。中國解放軍的實力增長恐怕也讓美國深感壓力，不但已出第一島鏈，而且還前進第三島鏈。四、科技。中國已在第四次工業革命的主要領域如5G、AI、量子科技等力追，甚至已開始力壓美國。五、太空。除了國際空間站中國將取代美國外，美國NASA署長甚至已擔心中國將霸占月球。六、國際。美國的朋友圈核心是「五眼」，然後是G7，再外是北約，然後，嚴格地說就沒有了；中國反之，亞、非、拉，還有中東都是朋友。

全球一盤棋，中美大博弈。棋已下到中盤，美方明顯吃力，只好行險，是以台灣一子，將決定全局勝負。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）