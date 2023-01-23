美國司法部20日（五）對總統拜登位於德拉瓦州威明頓的住家進行了新的搜查，發現了另外6件物品，包括帶有機密標記的文件，這使得被發現的文件總數量來到了約25至30頁，拜登一再淡化這次的「文件門」，面對媒體連日的質疑，除了微笑之外就是選擇無視。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，拜登總統遭到抨擊他過去公開嘲笑前總統川普（Donald Trump）在處理機密文件方面很失敗，並導致了聯邦調查局（FBI）去年8月份突襲了川普在佛羅里達的豪宅。拜登隨後在9月時接受媒體採訪時還念川普對文件處理不當，並稱從海湖莊園（Mar-a-Lago）找到的數百份文件是「不負責任的。」

但最近，拜登也不斷在淡化他自己日益嚴重的「文件門」醜聞，《ABC新聞》的一項新民調顯示，64%的美國人認為拜登對機密文件的處理「不適當。」

拜登堅稱他和他的團隊對調查人員保持合作與透明，但他仍然對記者提出這件事情的疑問置之不理，有時甚至直接無視他們。17日，拜登在與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會面時，選擇滿臉笑容無視記者們對這些文件提出的質疑。

據福克斯新聞報道，可以聽到一名記者詢問總統是否會與特別顧問赫爾談話--拜登同樣沒有回答這個問題。拜登才宣稱他在處理機密文件方面「沒有遺憾」，不過短短的4天後，就在20日（六）在他的私人住所又發現了一批文件。

當天白宮也拒絕發表評論，拜登前往利霍博斯海灘（Rehoboth Beach），白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）面對記者有關機密文件的詢問時，為這一週 的爭論畫上了句號。