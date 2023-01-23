美國司法部20日（五）對總統拜登位於德拉瓦州威明頓的住家進行了新的搜查，發現了另外6件物品，包括帶有機密標記的文件，這使得被發現的文件總數量來到了約25至30頁，拜登一再淡化這次的「文件門」，面對媒體連日的質疑，除了微笑之外就是選擇無視。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，拜登總統遭到抨擊他過去公開嘲笑前總統川普（Donald Trump）在處理機密文件方面很失敗，並導致了聯邦調查局（FBI）去年8月份突襲了川普在佛羅里達的豪宅。拜登隨後在9月時接受媒體採訪時還念川普對文件處理不當，並稱從海湖莊園（Mar-a-Lago）找到的數百份文件是「不負責任的。」
但最近，拜登也不斷在淡化他自己日益嚴重的「文件門」醜聞，《ABC新聞》的一項新民調顯示，64%的美國人認為拜登對機密文件的處理「不適當。」
拜登堅稱他和他的團隊對調查人員保持合作與透明，但他仍然對記者提出這件事情的疑問置之不理，有時甚至直接無視他們。17日，拜登在與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會面時，選擇滿臉笑容無視記者們對這些文件提出的質疑。
據福克斯新聞報道，可以聽到一名記者詢問總統是否會與特別顧問赫爾談話--拜登同樣沒有回答這個問題。拜登才宣稱他在處理機密文件方面「沒有遺憾」，不過短短的4天後，就在20日（六）在他的私人住所又發現了一批文件。
當天白宮也拒絕發表評論，拜登前往利霍博斯海灘（Rehoboth Beach），白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）面對記者有關機密文件的詢問時，為這一週 的爭論畫上了句號。
文章來源：Do you regret it now, Joe? How Biden has repeatedly tried to downplay classified document scandal engulfing his presidency only to be thwarted at every turn by revelations MORE files have been discovered
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