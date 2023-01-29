日前也有有馬兒坐實「馬路」之名上街與車爭道，車輛經過若未及時發現減速，恐釀災禍。(于家麒攝)

金門地區近來陸續發生多起圈養動物落跑逛大街案件，先有馬兒坐實「馬路」之名上街與車爭道，又有牛群堵路與公車對峙不動，昨(28)日晚間又有近百隻羊群外出覓食佔據金湖鎮公園路段(花崗石醫院下坡處)，由於天色昏暗，車輛經過若未及時發現減速，恐釀災禍。

金門縣局金湖分局指出，昨晚7點多接獲通報，位於金湖鎮公園路段有一大群羊隻外出覓食佔據道路，恐發生車禍意外，警方立即派員前往該地協助疏處，先行將羊隻趕離道路，避免影響用路人安全，並針對飼主進行告誡及約制。

金湖分局也呼籲駕駛人，駕車行經太湖路1段及公園路段時，應小心注意，因該路段已深入太武山內，沿途山坡上養有許多牛、羊隻，特別是晚上光線昏暗時，牛、羊隻常常走到大馬路上「逛大街」，駕駛人應提高警覺並減速慢行，避免撞到突然衝出來的牛羊隻，導致交通事故之發生，另也呼籲牛、羊之飼主，應妥加看管自己的牛、羊隻，以免觸法。

警方表示，飼主未善盡看管責任，因而造成交通事故，將依道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，可處所有人新臺幣300元以上、600元以下罰鍰。」，另依社會秩序維護法第70條第2款「畜養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所，可處3日以下拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰。」究處。

此外，如導致駕駛人或用路人受傷，將依刑法第284條「因過失傷害人者，處6月以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，致重傷者，處1年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。」，刑法第185條「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑，拘役或500元以下罰金。」追究相關刑事責任，請地區飼主特別注意，務必對所飼動物「嚴加看管」，以免受罰。