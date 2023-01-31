馬或駱駝等動物的速度、體力比人類好，適合作為交通工具，但有看過把鴕鳥當成坐騎的嗎？大陸一名遊客日前到雲南大理旅遊，發現路上出現一名騎鴕鳥的女童，她不僅未感到害怕，甚至非常從容，遊客將畫面分享至社群平台，在網路上引發討論。

綜合陸媒報導，一名男遊客日前開車與朋友至雲南大理遊玩，從古城通往洱海附近時，發現路上竟出現騎著鴕鳥的女童，她穩穩地坐在鴕鳥背上，全程並未感到恐懼，男遊客感到非常驚奇，還詢問對方鴕鳥是否聽話，而女童也得意地回「很聽話」。

超狂景象被原PO拍下並分享至微博，讓他不禁直呼太厲害了，影片曝光後，累積256萬觀看次數，不少網友回應，「解鎖新的交通工具，女童平時可能都騎鴕鳥上學」、「鴕鳥的腿很細，居然這麼能承重」、「鴕鳥：被當驢使喚了」、「從正後方看，女童的褲子剛好也是黑色，與鴕鳥的毛混在一起，乍看之下還以為鴕鳥化成人形」。

鴕鳥身高約1.7至2.8公尺、體重130到150公斤，牠們雖然有翅膀，且覆蓋蓬鬆的羽毛，但兩翼已退化，主要功能為平衡身體而不是飛行，鴕鳥的主要肌肉組織位於臀部與大腿，使牠們時速可達65公里，而且每隻腳上都有2個用於防禦的鋒利爪子，牠們不僅擅長跑步，還很喜歡水，同時也是游泳高手，經常出沒於有水源的地方洗澡。