大陸一名男子近日在山上發現一隻壯碩野牛，但牠肚子上長出一顆膿包，男子擔心野牛難以活動覓食，隔天帶了一些蔬果上山投餵，當時他還開玩笑地詢問野牛「你要吃的嗎」，對方竟還點頭回應，讓他直呼不可思議，而這隻野牛其實是大陸一級保育動物羚牛。

綜合陸媒報導，陝西寶雞一名男子日前在山上發現一隻黃色野牛，牠的體型壯碩，肚子上長出一顆膿包，推測可能是求偶時被競爭對手撞傷，導致牠行動緩慢，男子擔心野牛無法覓食，隔天特地帶蔬果上山，看到野牛還未離開，因此將食物擺放在附近。

男子開玩笑地對野牛喊「你要吃的嗎？」豈料對方竟還點頭，讓他驚呼「能聽得懂人話，真有靈性」，投餵過程中他都與野牛保持一定距離，男子隨後通報相關單位，而專家表示，這隻受傷的動物是「羚牛」，屬於大陸國家一級保育動物。

羚牛主要分布於喜馬拉雅山東麓密林地區，體長為1.7至2.2公尺，雄性體重可達400公斤，雌性則是250公斤，兩者均具較短的角，牠們的頭像馬、角似鹿、蹄如牛、尾似驢，體型介於牛和羊之間，主要以草、樹葉及花蕾為食，數量稀少，因此也被視爲「國寶」。