畜試所空間寬廣，陳福海（左）提出可朝向「親子觀光」共融的方向發展。（圖／縣府提供）

金門縣長陳福海今（1）日前往動植物防疫所和畜試所視察辦公環境與業務狀況，關切與環保議題相關的動物焚化爐並勘查收容與認養的情形，以及了解兩所的未來發展目標和定位，陳福海提出服務設施可朝向OT（Operation營運；Transfer移轉）專案發展，由公部門連結資源，委託民間機構維護運營管理，以期政府投入預算後得以永續經營。

陳福海勘察動物收容所，除了關懷犬貓收容日常照護與飼養現況，針對收容動物「零安樂」、「零撲殺」的政策施行後，導致收容量急遽上升，將面臨空間不足的窘境。

對此，陳福海表示收容所動物的健康狀態良好，可藉助民間動保團體廣為宣導認領養，以多元化的管道和資訊來提高收容動物的領養率，以及透過社會處、教育處的政令宣導加強民眾對動物保護法規的觀念，提升犬貓結紮率以減少流浪動物產生、降低棄養行為，從而疏解動物收容量。

為減輕農民負擔，以及動物疫病傳播及棄置汙染問題，動物焚化爐的運作是重中之重的要務。動植物防疫所長樊德正表示，目前已爭取到中央政策支持，補助第二台焚化爐的經費，但由於環評與容積問題，仍未能解決大型動物焚化的問題。

陳福海說，民間企業有競爭力、民間團體有執行力和經驗，尋求民間資源並整併公部門的管理機制，結合公私部門的力量共同面對當前問題，做到絕對的權責分明，定能使所內的實行施作上更加順暢。同時強調動植物防疫工作攸關地區農牧業的發展，尤其金門位處兩岸通關要地，務必將防疫工作做到位，勉勵大家為地區做好各項疫病防治工作。

在對生鮮產品銷台受到管制的情形，陳福海也請防疫所落實動物防疫工作，做好牛籍管理、核發牛隻防疫卡，透過嚴謹的作為降低動物傳染病風險，並且完善各項防疫指標，以期用數據向中央爭取更多的開放空間，以解決產銷困境，提升農民收益。同時也了解植物疫病防治的重點項目，做好相關監測工作，如植物有害生物監測、入侵紅火蟻疫情監測、作物農藥殘留監測等防治措施。

畜試所坐擁55公頃的寬廣空間，陳福海極為重視所內的未來發展方向與定位，並提出可朝向「親子觀光」共融的發展方向，以OT專案委由民間企業活化空間，公開、透明的公告相關資訊，徵選出最適宜的合作廠商，打造一系列餐食與旅遊服務行程，帶出金門的在地故事，達到場所利用價值最大化。

在巡視兩所的辦公環境時，針對廳舍老舊、部分結構剝蝕有壁癌、地磚隆起及設備損壞等情形，陳福海指示應將辦公環境當作自己的家，立即主動將環境收拾整潔、處置損壞器材等，並在高度重視財政紀律之下，將政府的錢當作自家的錢用，但環境有迫切需要改善時當用則用，應以同理心、站在同仁角度感同身受所處環境，給予舒適的辦公環境、維持身心健康，提升所內整體辦公品質。

陳福海也鼓勵所屬集體思考、激盪意見，大膽建構新想法、跳脫常規思維，配合金門地方發展制定遠中近程計畫逐步推進，只要是對金門發展有益的工作，縣府皆會給予相當的支持。