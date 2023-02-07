陳福海(左1)關心長照機構營運現況，並發放平安福袋向長輩們祝福問好。(圖／金門縣政府提供)

為了瞭解地區長照、日照中心建置後的現況，金門縣長陳福海在衛生局人員陪同下陸續走訪轄內三家社區式日間照顧服務機構。陳福海肯定目前各國中學區至少都有一間日照中心提供服務，很像是長者上學堂的概念，白天接受專業照護，傍晚回家享天倫之樂，同時也減輕照顧者的負擔。

因應高齡化社會的來臨，建構完整的醫療衛生與社會福利體系之服務網絡來支持家庭照顧能力，進而分擔家庭照顧責任已是福利社會國家發展的願景，金門縣為了整合各類長期照護資源，在2018年5月開始結合衛生局照管中心與社會處服務能量，成立長照聯合辦公室，並在各鄉鎮設立照管分站提供可近性與便民式服務。

在金門縣衛生局人員陪同下，陳福海陸續走訪「財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立金湖社區長照機構」、「衛生福利部金門醫院附設綜合長照機構」及「金門縣金城鎮珠山社區發展協會附設私立珠山社區長照機構」，關心日照中心長者及工作人員提供服務情形。

在視察走訪過程中，陳福海除了關心機構營運現況，也特別叮嚀服務人員，近期天氣變化較大，一定要隨時注意長輩們以及工作人員的健康情況，同時防疫醫療物資也要準備充足，時值新春期間，陳福海也發放平安福袋向長輩們祝福問好。

陳福海肯定目前金門地區各國中學區至少都有1間日照中心提供服務之模式，陳福海說，長照日照服務很像是長者去學堂上學的概念，白天個案就近接受專業照護，包括：生活照顧、健康促進、文康休閒活動、備餐等服務，傍晚就回家與家人相處享受天倫之樂，這樣均衡的安排會讓長輩還能擁有一定比例的家庭生活機能，同時也減輕家屬的照顧負擔。

衛生局表示，凡家中有65歲以上（原住民為55歲以上）、領有身心障礙證明及50歲以上失智症者，有服務需求者均可於星期一至星期五早上8：00－12：00，下午13：30－17：30撥打1966長照專線諮詢及申請。