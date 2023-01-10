韓國外交部長官朴振9日與中國新任外長秦剛通電話，就韓中關係發展、韓半島局勢等共同關心的話題交換意見，並商定加強溝通與交流。雙方決定進一步加強外長間的例行對話，推進韓中外交安全「2＋2」對話等事宜。而針對韓方加強自華入韓人員的防疫措施，雙方表示將保持溝通。

韓聯社引述韓國外交部消息，兩位外長從當晚8時30分左右（台灣時間晚上7時30分左右）進行約50分鐘的對話。雙方重申，在去年迎來建交30周年之際，兩國商定本著互尊、互惠、互利的精神進一步發展更健康成熟的雙邊關係。

兩位外長在通話中商定，為切實落實兩國領導人去年11月在二十國集團（G20）峰會期間舉行雙邊會談時達成的重要共識而緊密合作。具體而言，雙方決定繼續保持兩國領導人溝通交流的良好勢頭，進一步加強外長之間的例行對話，並互相發出了訪問邀請。

與此同時，雙方商定推進韓中外交安全「2＋2」對話、副部長戰略對話、副部級人文交流促進委員會會議等。雙方還決定，努力推動兩國在供應鏈對話、自貿協定後續磋商、霧霾及氣候變化等經濟、社會領域的合作取得實質性成果。

就韓半島局勢，朴振強調，遏制北韓發起新一輪挑釁，並促其走上無核化對話軌道，符合韓中兩國的共同利益。朴振呼籲中方為維護韓半島和平穩定發揮建設性作用，雙方商定就韓半島問題保持各層級的溝通與合作。

朴振向中方介紹，韓方依據科學加強針對自華入韓人員的防疫措施。雙方決定為共同解決抗擊新冠疫情、推動經濟復甦等地區乃至國際性問題而保持溝通。