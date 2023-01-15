日本首相岸田文雄訪美與美國總拜登會談，既是岸田上任以來的首次，也是日美關係一個新階段的開始。大陸《新華社》旗下自媒體撰文認為，岸田此回訪美與過去日本首相訪美有些不同，這次他給美國帶去3份投名狀，第一是日本軍事化，二是要不斷抺黑中國，三是拉幫結派反對中國。文章強調，日本鼓吹對付中國，在台海問題上動作頻頻，中國要小心了。

《新華社》旗下自媒體「牛彈琴」認為，岸田這次並非只是去白宮拜碼頭，他是帶著3份投名狀去的。第1個是日本軍事化：拜登在白宮與岸田會會面時說，在日本歷史性地增加國防開支和新的國家安全戰略的基礎上，美日兩國正在使軍事聯盟現代化。

文章說，岸田打算將日本軍費增長一倍，達到日本GDP的2%，軍費總額之高已超過除美國以外的所有西方國家。此外日本還要大量採購可打擊1000公里外船隻或陸基目標的導彈。這意味著日本正在尋求進攻性武器，以前日本是美國的後勤基地，是幫兇，現在日本將是美國的開路先鋒與打手。

第2個投名狀是不斷抹黑中國。文章指出，軍費大增需要理由，日本的理由包括北韓與俄羅斯，但更主要的還是中國。美日聯合聲明認為中國對國際秩序構成威脅，先前美日外長防長「2+2」會談，也公開指責中國為最大戰略挑戰。這與岸田先前訪問義大利、英國、加拿大的說法一樣，大談中國威脅與抹黑、妖魔化中國。

第3個投名狀是拉幫結派反對中國。岸田在約翰斯霍普金斯大學演講中說得很直白，宣稱中國對國際秩序有些不同的願景和主張，這是日本和美國「永遠無法接受的」，岸田還說，「中國必須做出戰略決定，遵守既定的國際規則，承諾不以違背這些規則的方式改變國際秩序。」日、美、歐洲必須團結起來應對與中國的關係。

按照這次美日聯合聲明，美日全面合作之外還要加強美日韓的安全合作，加強與太平洋島國的合作，加強與澳大利亞和印度的合作，「確保美日印澳繼續成為一股向善的力量」。

文章說，這3個投名狀一送，美國果然大喜。拜登在白宮接待岸田時各種摟肩秀親密，讓岸田都有點受寵若驚。美國在「充分、徹底、全面地」支持美日同盟，既包括核保護傘，也包括釣魚島。

文章呼籲，中國與周邊鄰國必須警惕日本重新軍事化，而且尋求進攻性武器。日本擴充軍力，將矛頭對準中國，中日關係也面臨嚴峻挑戰。中國更該警惕的是，日本鼓吹美日歐共同對付中國，在台海等問題上動作頻頻，這是在公然挑釁。對於日本的新動向，中國確實要小心了。