女星六月（蔡君茹）和林依晨因拍攝《我的秘密花園》相識，並成為好閨密，兩人好交情長達24個年頭，從單身到結婚有小孩，感情依舊緊密，她也曬出素顏合照，幾乎都沒變的凍齡美貌，讓網友都驚呼「都沒有老」。

六月今(28日)曬出和林依晨的合影，寫下：「我心愛的寶貝妹妹，我們一路從2字頭走到4字頭，從單身到結婚有小孩，24個年頭就這樣過去了，感情沒有因為時間/距離變淡」，她也透露兩人一起經歷人生最重要的階段，一起歡笑一同成長一路相伴，「雙向奔赴的感情更令人珍惜感動」。

文末還附上「我的秘密花園」、「致我們的友情」、「勇於付出永無遺憾」的hashtag，勾起網友無限回憶，「依然漂亮如昔」、「還是一樣年輕漂亮」、「2位也是無可取代的經典」、「我的祕密花園真的是神劇」、「樣子都沒變耶，依然美麗有朝氣，完全不像當媽媽」。

「零負評女神」林依晨去年生下寶貝女兒，升格當新手媽媽，日前迎來40歲生日，凍齡緊緻肌膚，完全看不出已經40歲，讓她也直呼「我老公說我是小孩生小小孩啊」。