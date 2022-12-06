北市環東大道橋下河濱公園驚見男浮屍 年約40歲身分不明 18:342022/12/06 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山機場旁河濱公園驚見男浮屍，年約40歲身分不明 。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(6)日下午，有民眾在台北市松山區，環東大道橋下觀山河濱公園驚見1具浮屍漂浮在水面上，當場立刻報警，經警方打撈後，該男子年約40歲，身上還有衣物，詳細原因有待警方進一步確認身分。 日租套房出入複雜 女藥腳遭搜出毒品秒變臉藥頭也遭逮 西班牙驚見第6件郵包炸彈 美國大使館遭鎖定 台1線枋山段死亡車禍 疑肇事者不到3小時在高雄自首 #環東大道 #觀山河濱公園 #浮屍 #40歲 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚見好友溜滑梯上「合體」女友 他氣炸報警 結局竟翻轉 21:282022/12/05 社會 88槍擊案有詭 藍籲涉案者退出議長選舉 04:102022/12/01 社會新聞 韓國網紅騷擾事件之後 孟買禁止集會遊行 16:442022/12/02 國際 減少酒駕 警署促業者找代駕盡社會責任 04:102022/12/04 財經焦點 警逮毒品通緝犯 驚見隨身包滾出手榴彈 10:172022/12/06 社會 學甲88發槍擊案！今突發布查緝專刊抓「紅龜」 警方這樣說 15:372022/12/01 社會 防「台版柬埔寨」 再現 新莊警增守望相助隊訓練強化第三方警政 21:432022/12/02 社會 桃警破獲職業賭場驚見北市偵查佐？北市刑大回應曝真相 16:302022/12/01 社會 40歲以後必吃4營養素 防堵小毛病變大問題 18:362022/12/04 生活 鼓勵警方查賄 嘉市編列千萬獎金 04:102022/12/02 地方新聞 8點檔女神才爆甲狀腺開刀 林萱瑜裸身泡澡「驚見皮膚大片泛紅」 11:302022/12/02 娛樂 警威力掃蕩展現執法決心 毒品、性侵、竊盜通緝犯都被抓 17:032022/12/06 社會 「台版柬埔寨」求職詐騙猖獗 蘆洲警分局宣導「三要七不」反詐騙 15:252022/12/06 社會 帶孩子公園玩耍返家竟多一女 結局超展開 11:382022/12/05 社會 88槍案陷膠著 學甲分局長遭拔官 04:102022/12/06 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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