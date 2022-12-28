46歲女星蔡君茹（六月）和李易結婚11年，育有8歲兒子Star和6歲女兒Shinny，常在臉書分享生活近況的她，稍早曬出偷翻兒子作業本驚見Star的新年新希望，直言自己會長大一歲，媽媽也會長大一歲，「我們各退一步，我不頂嘴你不罵我」，笑翻眾人。

六月2011年和李易結婚，2014年年底生下兒子Star，今年4月六月受訪談老公，笑說：「自從跟李先生（李易）認識後，我都是以『媽媽』的角色自居，李先生就像是我的大兒子，所以要照顧三個小孩。」很希望母親節可以「擺爛」一天，把小孩交給老公照顧，但又懷疑另一半的帶孩子能力，怕給老公照顧一天後，「回來小孩會長得不一樣」。

六月曬出兒子作業本。（圖／翻攝自蔡君茹＊六月臉書）

六月過去懷兩個孩子前，都曾做過胎夢，但夢到的受孕日或生產時間都剛好差一個月左右，她曾表示很期望生第三胎，還夢到一舉生下雙胞胎，讓本身就是雙胞胎弟弟的李易笑說：「現在已經挫咧等！」但目前還沒成真，而兒子Star也曾吐露自己被生下前的記憶，稱：「我在耶穌那邊排隊」，更表示有看到後面有兩個弟弟，跟六月的胎夢不謀而合。

今稍早，六月曬出兒子的作業本，上面寫著給親愛的媽媽的一封信，「我每天惹你生氣，你講一句我頂一句，但新的一年即將來臨，我會長大一歲，你也會長一歲，我們各退一步，我不頂嘴你不罵我」，引來六月大讚：「我兒是談判高手」，郁方回：「好會嘴喔！可造之才」，羅美玲回：「太厲害了這個邏輯」，其他網友說：「老母碰到一個狠角色，青出於藍而勝於藍啊」、「太成熟了吧」、「這個應該是有遺傳到爸爸」、「公子前途無量」。