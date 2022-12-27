被封為「天才運動員」的大陸冰壺選手王一博，曾多次在比賽中勇奪全國冠軍，卻在聖誕節（25日）因中樞淋巴瘤病逝，得年27歲。

根據陸媒《封面新聞》報導，哈爾濱市冬季運動項目訓練中心的工作人員證實此噩耗，王一博已於25日凌晨離世，告別式在27日舉行。據悉，王一博今年7月身體不適到北京天壇醫院檢查，被診斷為腦炎，經過治療後一度好轉而出院。好景不常，王一博的病情常反覆發作，並在11月急速惡化，最終才確診為中樞淋巴瘤。

王一博與病魔拔河1個月多，仍在25日凌晨搶救無效，嚥下最後一口氣。噩耗傳開後，大陸網友紛紛留言悼念：「令人惋惜」、「天妒英才啊，這麼年輕…」、「王一博一路走好」、「感謝為國家體育事業做出的貢獻」、「冬奧會還看了他比賽」。

根據陸媒《央視網》報導，青年和老年人較易確診淋巴瘤，早期最典型的症狀是淺表部位的淋巴結無痛性腫大，集中在頸部和鎖骨上、腋窩、腹股溝等身體部位，還可能伴隨著不明原因的發燒、體重下降、虛弱、多汗等。