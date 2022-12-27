宋逸民創立的教會「藝起發光」因點名小甜甜（張可昀）的私生活不檢點，引發一連串的風波，連白家綺和老公吳東諺都被教友爆料在教會中的地位僅次於宋逸民夫妻，「沒人敢怎樣！」同個教會的台語歌手蔡家蓁，昨（26日）留言挺藝起發光，並透露宋逸民夫婦、白家綺在教會的模樣。

白家綺和吳東諺被爆料不只是教會的小組長，根據《三立新聞網》報導，A教友說白家綺夫妻還是區長，地位僅次於宋逸民、陳維齡，所以只要宋氏夫婦不在，「就是白吳夫妻他們最大，沒人敢怎樣！」

面對多日的不平靜，藝起發光昨（26日）二度發聲明：「出埃及記14:14，耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」獲得許多在教會的名人力挺，其中蔡家蓁留言：「每次碰到生活上面的困擾，我的小組長家綺姐，就是不斷的為我禱告，疏通我在生活上面的所有煩惱，甚至放下自己手邊的事以我們的事擺第一。」

蔡家蓁回憶，有次到教會詢問事情時，看到辦公室只有兩位同工忙碌著，便問陳維齡師母怎麼只有兩位同工，沒想到對方竟回：「沒有呀～有4位，加我跟牧師。」蔡家蓁聽完十分感動，認為宋逸民和陳維齡總是盡力為教會付出所有，喊話：「歡迎圈內朋友一起到教會，親自體驗，被愛滿溢的感覺有多麼幸福！」白家綺看完蔡家蓁的分享，有感而發地回覆：「感謝上帝把我們放在一起。」