街友阿白（化名）畢業於知名大學，曾擔任過座談講師、家教等，有光明未來的他，因打扮女性化，在職場上遭遇種種不公平的對待，進而罹患精神疾病，工作遭同事及主管的冷嘲熱諷，無法接受的阿白選擇離職，親人也因阿白的女性化打扮不願協助，花光身上積蓄後，流浪在淡水街頭，人生陷入谷底。他求助新北市社會局救助科，透過社會局協助安置於新北市街友中途之家-社會重建中心，透過社工建立關係開導後，才讓生活一步一步地接回正軌。

阿白從小就因自身的性向與家人相處不融洽，但不影響他的學習狀況，成績總是名列前茅，成年後以家教及講師為主要工作，而阿白打扮也越趨女性化，留著長髮，穿著裙子擔任家教，即使工作能力沒有問題，卻總遭雇主不明原因辭退，碰壁幾次後也讓阿白自信心低落，懷疑自己到底哪裡出了問題，求職總是處處碰壁，職場上不斷遭同事歧視，導致罹患被害妄想症，時常發生幻聽幻覺的狀況，無法正常求職。

家人早已因阿白的女性化打扮斷絕親人關係，不再協助，沒有任何親朋好友協助，阿白便開始流浪於街頭。最後由新北市社會局介入，轉介至新北市街友中途之家-社會重建中心調養身心狀況。

阿白來到重建中心進行安置，穿著女性衣物的他，時常遭中心住民調侃，也曾因此發生不少衝突，經社工對雙方不斷的開導，讓阿白能勇敢做自己，不要在意旁人眼光。住民與阿白聊天相處後，漸漸了解並接受阿白的外表，甚至時常與他請教許多疑難雜症，早已拋開跨性別的限界，或是根本不該存在的歧視偏見。

阿白於去年3月時經中心就輔員介紹，至中和合作之友善廠商擔任粗工工作，因合作廠商也瞭解中心性質，也樂於提供機會給阿白，加上社工的持續鼓勵開導，阿白已能勇敢面對自己的不同，在外穩定工作且租屋自立至今。

逢年過節時重建中心會定期辦理活動，都會邀請阿白回中心參加活動，與住民們共度佳節，並請阿白分享成功就業及在外租屋自立的心路歷程，勉勵中心住民，分享就業、租屋、儲蓄及人際關係上遇到的種種困難時，如何妥善面對並解決。