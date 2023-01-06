近日天氣寒冷，新北市急難救助會捐贈了200個睡袋給社會局，希望幫助街友抵禦風寒，並能感受社會的關懷與溫暖。同時社會局與三重區公所6日上午訪查重新大橋下方街友窩居處，勸導街友接受安置，市府並於下午召開跨局處會議，以盡速解決橋下街友問題。

新北市急難救助會理事長張基聖表示，救助會本著「善良的人、做善良的事」，長期與新莊、泰五林社福中心合作，捐贈民生物資，由社工轉贈弱勢家庭；每年歲末更會辦理圍爐及福袋捐贈，有鑑於近日幾波寒流侵襲，因此救助會團長胡金星等幹部，決議額外捐贈睡袋幫助街友。

社會局長張錦麗表示，感謝新北市急難救助會長年關懷弱勢，不僅照顧弱勢家庭，也照顧街友，市府對於街友有多項輔導政策，包含職業培訓、重建與愛心廠商工作媒合，鼓勵街友脫遊，回歸家庭或社會；同時市府有3處中途之家，安置資源足夠，希望街友能接受市府輔導。

社會局副局長吳淑芳與三重區長陳奇正和新北市街友外展中心主任張哲榮等人，6日上午並連袂到三重重新橋下會勘訪查街友。吳淑芳表示，街友外展中心一接獲通報，已安置一名街友，其餘3名街友因外出，將會持續訪查溝通。

吳淑芳表示，由於橋下非屬安全居住場所，且天寒地凍，擔心街友身體健康問題，市府於6日下午立即召開跨局處會議，包含場地主管機關水利局及高灘處、環保局、警察局、養工處、區公所等，對於街友私人物品先行公告，其餘廢棄物將先行清理。