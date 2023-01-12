澎湃新聞12日報導，大陸春運返鄉預期將帶給農村地區疫情高峰，藥品短缺問題該如何緩解？雲南昆明市委組織部日前發布《關於城鄉基層黨組織做好新階段疫情防控工作的通知》，建立互幫互助機制，街道（社區）中共黨組織要動員感染新冠病毒轉陰且春節回鄉的居民，把家中與新冠感染相關的剩餘藥品帶回農村等。稍早前，貴州省黔東南州從江縣、黃平縣，陝西省商洛市丹鳳縣等也已相繼發出倡議書，號召社會家庭回贈治療新冠疾病餘藥。

澎湃新聞報導，這分通知提到，建立互幫互助機制方面，村（社區）黨組織要動員黨員帶頭互幫互助，通知還提出，要把工作重點放到應對郊縣、農村可能出現的進一步傳播，以及春節前後可能出現的第二波高峰和重症高峰上，重點關注農村疫情發展變化情況，全面加強農村地區疫情防控工作。

澎湃新聞報導，稍早前，貴州省黔東南州從江縣倡議書寫道，當前，該縣疫情防控進入新階段，農村群眾在新冠疾病治療藥品需求量激增。在這共克時艱的關鍵時刻，現號召全縣各社會家庭或個人積極回應號召，踴躍回贈家中餘藥，切實幫助全縣同胞特別是農村群眾共同應對新冠病毒疫情。回贈藥品以退燒類的藥品為主，止咳、抗病毒等其他類型藥品也可回贈。

從江縣疫情聯防聯控機制綜合組介紹，藥品是要處於保質期內，通過正規途徑購買。整盒或開盒後不影響服用的散裝藥品均可回贈。縣城家庭可以個人送達或以單位統一蒐集送到從江縣中醫醫院北上院區藥房，鄉鎮家庭可直接送到各鄉鎮衛生院藥房。

從江縣疫情聯防聯控機制綜合組承諾，接受回贈的所有餘藥由縣衛生健康局統籌安排，經藥劑專業人員再次確認歸類後，按量配發給各鄉鎮衛生院和村衛生室，經醫務人員免費發放給需要的群眾。並由縣衛生健康局定期公布藥品回贈數量和使用情況，並監督發放，嚴格管理。

黃平縣發布的倡議書也稱，在這共克時艱的關鍵時刻，現號召全縣各社會家庭或個人積極回應號召，踴躍回贈家中餘藥，切實幫助全縣同胞特別是農村群眾共同應對新冠病毒疫情。

此外，在陝西省商洛市丹鳳縣，縣疫情防控工作領導小組辦公室號召幹部職工捐贈醫療藥物，幫助農村群眾共度難關。

倡議書稱，農村群眾感染新冠病毒高峰期即將到來，農村孤寡老人、孕產婦等弱勢困難群體缺醫少藥現象嚴重。為此，丹鳳縣委、縣政府現向全縣廣大幹部職工發出倡議，號召全縣黨政企事業單位幹部職工奉獻愛心，積極將家裡剩餘醫療藥品捐獻。

所列的捐贈藥品包括溫度計、退燒藥、止咳藥、抗病毒類藥等用於治療新型冠狀病毒有關藥品。所有捐贈地點單位負責將捐贈藥品逐人造冊登記。

丹鳳縣疫情防控工作領導小組辦公室還介紹，全縣廣大幹部職工捐贈藥品情況定期進行通報，並向社會公布。感染新冠病毒治癒後，剩餘治療藥品作用並不大，倡議全縣廣大幹部職工都積極行動起來，加入藥品捐贈行列。