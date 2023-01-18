「平民天后」徐懷鈺以〈妙妙妙〉、〈我是女生〉等多首經典動感歌曲，存在90年代歌迷的回憶裡。去年底，徐懷鈺正式重返老東家滾石唱片，並登上大型跨年舞台強勢回歸，陪伴歌迷倒數迎新年。時隔20年再回娘家，徐懷鈺分享心情，因受疫情關係，很久沒有演出，這段時間有更多機會跟自己對話、傾聽自己的聲音，直覺告訴我，回滾石會是最好的安排。

徐懷鈺和任賢齊日前受邀錄製小年夜特別節目。（湖南衛視提供）

徐懷鈺重新出發商演邀約不斷，日前受邀到湖南衛視參與小年夜節目錄影，更和任賢齊組限定組合，演唱經典作品〈水晶〉，滿滿回憶殺在網路上引起熱烈討論。而大年初三（1／24）徐懷鈺也將登上台北小巨蛋，參與紐約外百老匯舞台劇《極限震撼》演出，行程滿檔。

徐懷鈺重返老東家滾石唱片。（滾石唱片提供）

徐懷鈺擁有大量代表作及百萬專輯熱銷紀錄，今年給自己的期許是很快將推出全新作品，融入更多新的音樂元素，以入圍金曲獎為目標，並會持續唱跳風格，讓大家看到，真正的Y2K潮流始祖，就是我本人！而新年迎來新的開始與新計畫，徐懷鈺也透露正在規劃個人專場演唱會，希望能繼續投入熱愛的事，早日舉辦萬人小巨蛋專場演唱會，唱歌給更多人聽。

徐懷鈺日前在跨年晚會上火辣登場。（滾石唱片提供）

跨年夜，徐懷鈺身穿一席火紅戰袍，被封為「全台最辣」成為話題焦點，保養得宜的外貌體態彷彿凍齡，她分享自律生活習慣，平時控制在8小時內飲食，水一天喝至少1.5公升，運動及重訓也是一週兩次、一次一小時的頻率強度，更透露瘦身秘訣是「禁食18小時」，但隨後自曝其實禁食的時間「都在睡覺」，笑稱充足的睡眠是最好的保養。農曆新年將至，徐懷鈺表示將跟兩隻龍鳳胎約客夏愛犬一起過年，也期待年後各種新計畫陸續開跑，與舊雨新知相見。