NCC(國家通訊委員會)今(18)日審議通過台灣大合併台灣之星(台台併)、遠傳合併亞太電(遠亞併)兩大申請案，一如先前預期，針對超頻問題，NCC以附款要求台灣大(3045)、遠傳(4904)在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，以改正頻寬超標問題，由於此合併條件下，和台灣大先前對頻譜超標的主張有所出入，故是否有可能會和台灣之星重新議約，也為新電信三雄的成軍投下變數。

NCC今日通過以附款要求台灣大、遠傳在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，限期改正頻寬超標問題。由於該兩宗合併案進度延宕，就是因為卡關頻譜問題，且主要就是因為台灣大主張在與台灣之星完成合併後，不用繳回1GHz以下的黃金頻段，認為將有損用戶利益，反倒同樣有超頻問題的遠傳，「一直以來均強調，一切均會按照法規，該繳回就繳回，不僅如此，身為電信龍頭的中華電(2412)也多次針對台灣大與台灣之星合併後的頻譜超標問題公開發聲，呼籲應該繳回，也多次引發雙方交鋒。

如今在農曆年關將近，NCC拍板台台併、遠亞併兩大申請案，未來將進入公平會階段，不過，日前台灣大總經理林之晨就曾言，「目前和台灣之星的合約持續存在，只是時間拖久了，許多客觀條件就會不一樣」，也讓外界猜測雙方恐雙方不排除有重新議約的可能性，換言之，新電信三雄版圖的就位仍舊充滿變數。

究竟台灣大與台灣之星併還是不併，或是重新議約，不僅攸關台灣電信版圖下一步，也是台灣大營運的重大決議，據悉，目前台灣大內部還在研擬回應中。