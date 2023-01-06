小甜甜昨(5)日發出5000字長文，還原整起事件的真相，更憶及被老公家暴的種種辛酸。舉凡因不聽話遭宋逸民飆罵；被吳東諺、白家綺堵在警局攔人阻擋驗傷，引發外界熱議。對此，部分好友擔心她的事業可能因為說出真相而被封殺，但小甜甜晚間再次回應：「要做好榜樣」，並不後悔說出真相。

藝人黃國倫、寇乃馨曾是「藝起發光」的一員，昨日看到小甜甜的發文，相當憂心，在自己的臉書上發文表示：「甜甜加油！！妳很勇敢！！超棒！了不起的母親！我知道甜甜現在最擔心的事是⋯說出真相後⋯會不會影響工作？為否被相關聯的人士或勢力封殺？」更呼籲：「演藝圈的各位兄姐們，懇請一起實力支援鼓勵這位勇敢的母親，有任何適合的工作，請不吝介紹！」

對此，小甜甜也樂觀回應，在相關報導下方留言回覆：「沒關係！不管未來如何…我都會拚盡全力！」也吐露心聲：「說出實話、真話，選擇以誠實面對，比一直不敢正面說明來得好上太多了！」更直言：「父母是最佳的榜樣。」不懼慘遭封殺的可能。

小甜甜的5000字長文，讓眾星友紛紛留言力挺，不過老公(宋晉賢)卻在今(6日)凌晨曬出千字長文及3則夫妻爭執影片回擊。豈料，網友們對他的說法並不買單，紛紛留言砲轟。

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