白家綺、吳東諺夫妻近日因遭小甜甜指控，在她被家暴時，試圖阻止她報警、驗傷，遭網友出征，還出現案外案，有人發文爆料國中時曾被白家綺霸凌，對此，她所屬經紀公司鳳凰藝能今(6日)早才回應，「要有證據才能講，現在很多人都在蹭新聞熱度，姑且看看最後結論如何」，晚間又再度發聲明表示「嚴正指責家暴行為，也堅持抵制任何一種形式的霸凌」。

鳳凰藝能總經理趙善意回應「由於現在是新聞的熱頭，因此有一些人就會在網路上面發表各種新仇舊恨訊息吧！我們不做任何的駁斥與回應，畢竟對於原生事件，沒有什麼幫助。」

而對於白家綺霸凌指控，趙善意也希望大家可以將心比心，「在國中時代屬於青春期的孩子們，有些人希望能讓自己輕鬆一點，有些人就特別的積極，積極的人面對想讓自己輕鬆的同學，總是會有很多的鼓勵和影響，也許感覺並不那麼令人舒服。」

他強調白家綺一直都很兢兢業業地在自己的學業和工作上，她的積極很可能也對別人造成了一些壓力，「如果這樣的壓力解讀為霸凌，似乎就言重了」。期望媒體與各界都能夠接納在數位時代的眾聲喧嘩。

而趙善意身為經紀人，嚴正指責家暴行為，也堅持抵制任何一種形式的霸凌，每個人都該有健康和諧的生活領域。最後表示整個事件回歸到法律層面來思考，就證據來論斷。我們的社會價值都希望和平勸和，這一則家庭的事件，我們也希望能夠盡快釐清來龍去脈。

「如果可以法律的回歸法律，當事人回歸當事人來面對，周邊的善心人士就暫時放下亦步亦趨地關心，讓事件回到理性討論的空間。我們相信將會是對當事人最好的。」