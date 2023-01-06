小甜甜昨(5日)向藝起發光協會開戰，曬出5千字長文透露遭家暴還被協會成員要求不能報警、驗傷，她因不答應才被逐出協會，文中小甜甜提到，白家綺以「每個人內心都有不能說的小秘密」為理由，問小甜甜為何不能隱忍，引來許多網友到白家綺臉書留負評，甚至有人爆料她國中涉及霸凌的黑歷史，對此，鳳凰藝能總經理趙善意回應：「要有證據才能講」。

小甜甜昨發文表示，去年9月在家裡因家務事和先生起爭執，她被打後第一時間報警，老公卻聯絡教會，後來派了白家綺夫妻到警局來找他們，並放詩歌要求小甜甜夫妻在外面禱告和解，未料小甜甜仍堅持提告，白家綺則問小甜甜難道內心都沒有一個不能告訴別人的秘密，「妳就忍下來，把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎？」，但小甜甜心想：「我就真的沒有啊」。

網友留言爆料。（圖／翻攝自白家綺臉書）

聽聞白家綺要求小甜甜不要提告後，不少網友都湧到白家綺臉書紛紛留言表達對她的失望，也讓她過去甜美性感的女神形象受損，其中有位網友的留言特別受到矚目，她自稱是白家綺國中同學，諷刺寫下：「從國中到現在妳真的是都沒改變，一樣還在霸凌他人而不自省」，酸這是應該是白家綺所謂的「秘密」之一，引來1400多名網友按讚。

該網友稱，看了白家綺先前哽咽的影片後，「這些我在國中都經歷過的手段，妳完全沒變。一心只注重自己的權力、展現精心設計的人設」，並表示未來有機會如果在同學會再遇到，想知道白家綺是否能理解被霸凌的感受，據《ETtoday星光雲》報導，對於網友爆料，鳳凰藝能總經理趙善意語帶保留，強調要有幾分證據才能說幾分話，現在出來蹭熱度的人很多，「姑且看看最後結論如何。」

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