俄羅斯國營電視台日前發布總統普丁的新年談話影片，除了別於以往的和平祝福，此次氣氛相當反常，被認為再度公開挑釁西方世界所為。值得注意的是，普丁身後一群著軍裝的士兵被揪出是熟面孔，又以一名金髮女子露臉次數頻頻，而且每次都是不同身分。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)2日報導，俄國總統普丁(Vladimir Putin ) 於2022年最後一天赴南部軍區總部視察時錄製一段新年談話，畫面可以看到，他與身後多位穿著軍服的男女，呼籲國民繼續支持戰爭，因為俄軍正在為祖國奮鬥，而且最終一定能取得勝利；不過就有眼尖的觀眾發現道，這些「臨演」與普丁同框宣傳其實不只一次，還挖出過去的影片指認，消息稱可能是克宮找來的演員，抑或是他的保鑣。

This coward made a video with fake "military." As always. pic.twitter.com/MmSopa3XAL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022

其中，站在普丁右後方的金髮女子更是頻繁亮相，疑似名為西多連科 (Anna Sidorenko)，在陸軍醫療服務部門擔任高階統帥，更獲得領導人授予一枚勳章。神秘女子身兼多職，2016年，她在大諾夫哥羅德飾演「漁民」，穿著亮橘色水手服與普丁同在一艘船；2017年，則在同地區(大諾夫哥羅德)教堂充當「信徒」；2019年，在航太展扮演「特務」，賣香草冰淇淋給普丁，此後就完全消失了，直至近期又現身。

這位疑似名為西多連科 (Anna Sidorenko)的金髮女子頻繁亮相，當天更獲得普丁親自授予一枚勳章。 (圖/路透社)

早前，對於普丁多次利用保鑣假扮平民的批評聲浪不斷，以避免親自現身鏡頭前，此舉不免讓人揣測與他健康亮紅燈的消息，以及憂心隨時被暗殺有關。

網友還指出，普丁在談話時顯得相當臃腫，疑似西裝下藏了防彈衣，且在9分鐘內好幾次清痰咳嗽，狀況令人堪憂。