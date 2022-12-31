43歲紅豆食府千金蔡依珊與連勝文結婚後，女神級外貌經常引起討論，出身不凡的她氣質形象大獲好評，昔日更被小S大讚素顏美到爆，即便不是明星，個人社群平台上依然擁有一票粉絲追蹤。她昨（29）日罕見在IG上更新一則抖音影片，顏值相當驚人，看似減齡10歲有餘，網友直呼：「心情不禁好起來了！」

蔡依珊昨日在IG上更新一則影片，只見影片中她以素顏亮相，精緻臉蛋不僅毫無瑕疵，還看不見歲月在她臉上留下的痕跡，而身穿藍色帽T的休閒打扮，讓她看起來年輕貌美就像少女一般。此外，她對著鏡頭對嘴唱起大陸女歌手阿涵的夯曲《感謝你曾來過》，時不時在鏡頭前甜笑，放電的表情讓網友看得如癡如醉。

蔡依珊短短30秒的影片吸引諸多網友前來觀看，爭相留言表示「想聽本人唱」、「看到你的照片或影片，整個人的心情都好了起來」、「合的真好！乍看之下還以為是你在唱呢」、「性感音質搭上性感唇形、皓齒，顰笑之間情慾撩動。」意外掀起網友熱議。

事實上，蔡依珊與小S間的感情相當不錯，過往小S曾在臉書上分享蔡依珊是與她一起跳有氧尊巴舞的好夥伴，並大讚「沒化妝美到爆」，超高顏值讓網友紛紛表示蔡依珊真的是「最美素顏」。