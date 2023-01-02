號稱「全國最美里長」的新北市永和區永福里長陳紫渝近日推出個人寫真年曆，今(2)日現量千份發送，吸引來自全國各地的粉絲冒雨排隊，受訪時陳紫渝還現場高歌一段宇多田光的神曲「First Love」，甜美歌聲頓時電翻全場。

新科永和永福里長陳紫渝人氣紅不讓，不僅在選前便被網友封為「最美里長」，更有喜愛她的粉絲自行組成後援會「紫屬渝你」，本次還集資與陳紫渝合作推出寫真年曆，不僅限量千份，頭200名還可以獲得合照與簽名，結果吸引大批粉絲連夜前往永和國中排隊，甚至還有遠從屏東北上的男粉絲。

陳紫渝受訪時說，對於年曆的拍攝工作相當期待感到新鮮，因為是第一次接觸這樣小小的活動，其中自己很喜歡年曆封面的照片，覺得有不一樣的感覺。

翻開月曆，照片風格相當全面，有知性、甜美、時尚等不同風格，全方面展現陳紫渝各種不同的樣貌，做成CD的大小，也讓粉絲可以隨身帶著走；陳紫渝表示，因為年曆是一整年度，所以團隊有區分春夏秋冬的類型，希望能呈現不同風格給大家。

另外，媒體還提到最近爆紅的的日劇《First Love 初戀》影集，陳紫渝說有看過一點，但小時候喜歡聽「First Love」，結果被媒體要求現場試唱一段，她也大方同意並獻唱一段副歌，甜美歌聲成為粉絲們美好的初戀。