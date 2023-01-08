韓國男團「DRIPPIN」出道2年首度來台，昨（7日）在大直Dspace元動舉辦粉絲見面會，周昌煜和Alex因身體不適未能同行，5位成員李協、黃允省、金東玧、金敏緒、車俊昊一身紅色西裝帥氣登場，賣力演出9首歌曲，甚至還驚喜清唱韋禮安的〈如果可以〉，當作特別準備送給粉絲。

DRIPPIN穿上紅色西裝賣力演出。（ON INN ASIA提供）

周昌煜也親筆寫信向粉絲致歉，信中提到：「這次非常可惜沒能和成員們一同參與台灣的首場見面會，我也感到非常難過，雖然這次沒跟成員去見DREAMIN（粉絲名），但我也會在韓國為成員們加油打氣，並和DREAMIN約定好，會盡快康復，早日以健康的狀態來跟DREAMIN見面。」為彌補及感謝粉絲，他們不僅大秀先前預告的中文「土味情話」，嘴甜喊「因為想念著你們而趕快來台灣」、「我愛你們」之外，也不忘加碼全場合照及親筆簽名明信片的福利。

周昌煜因身體不適未能來台，親筆寫信向粉絲致歉。（ON INN ASIA提供）

因為是首次來台，5人在訪問時開心列了美食清單，已吃了雞雞排、鹹酥雞、珍珠奶茶、古早味蛋糕和小籠包，李協甚至還下載外送軟體Uber Eats，想點粉絲推薦的牛肉麵、大腸麵線、芒果冰等。車俊昊也透露，來台前查了天氣後發現台灣的氣溫比想像中的高，本來打算帶短袖就好，不過因為李協在台灣的朋友表示台北這幾天很冷，「因為那位也是住台灣，可能跟我們的標準不同，來了發現果然還是很熱。」