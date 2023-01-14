高通宣布，啟動第五屆「高通台灣創新競賽」(QITC)，以支持台灣新創公司運用高通行動平台在5G、蜂巢式物聯網、邊緣AI、機器學習、智慧城市、機器人和多媒體領域開發創新解決方案。競賽將遴選10支入圍新創團隊，由高通與夥伴提供育成支持。入圍新創團隊在育成期間將獲得現金補助及專利申請獎勵，入圍和獲勝團隊也將共同分享總價值達40萬美元的獎金。

美國高通公司副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，四年來高通透過『高通台灣創新競賽』發掘、並育成39支台灣新創團隊，成為高通全球新創生態系的成員，讓這些優秀團隊藉由高通與國際市場接軌。展望2023年，全球加速邁入虛實整合與智慧連結的世界，高通希望有更多台灣新創團隊加入，運用高通在5G、AI、物聯網、AR/XR等領先的技術與解決方案，提升產品和智慧財產的競爭力，共同展望創新產品的國際市場潛力。

「高通台灣創新競賽」自2019年起跑，藉助高通的先進技術與資源，協助台灣新創業者能夠觸及多元產業發展，思考如何從台灣與國際接軌，讓台灣的創新思維與全球資源整合，推動在地資通訊產業創新動能，進而開拓商機無限的潛在市場。

為提供入圍新創團隊更多元的技術支援，高通除了在2020年3月啟用「高通台灣創新中心」，並於2022年9月進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，設立「高通南台灣創新中心」，讓入圍團隊得以在南北兩座中心，專注開發產品商用、研究解決方案，接受諮詢和技術支援，同時與更廣泛的創新生態系互動。

在前四屆QITC期間，高通共育成了39家優秀的新創團隊，其中有6家團隊獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員，分別是第一屆的洞見未來(RelaJet)、聯騏技研(Nestech)，第二屆的宇心生醫(QT Medical)、樂邦安控(LUBN)、業安科技(Yallvend)，以及新獲邀加入的聲麥無線(VM-Fi)。在高通支持下，許多團隊參加國際商展、投入高通和其技術夥伴的研發計劃，成功打開通往全球市場的大門。

本次競賽亦在國家科學及技術委員會(國科會)指導下進行，與台灣國際級科技創業品牌TTA合作，未來TTA與高通將透過「高通台灣創新競賽」持續深化與國際創新創業生態圈的連結，吸引高階人才投入科研創業，提高台灣科技新創的國際競爭力。期望能夠在政府政策與國際企業資源的鏈結中，持續讓研發成果能落實於產業應用，凝聚產業能量，將新創生態系能量與成功經驗複製到南部新創產業，帶動產業數位轉型邁向國際。