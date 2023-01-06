韓星丁海寅6日搭機抵台出席代言活動，大批粉絲前往桃園機場守候接機，他也為粉絲簽名握手，展現親民作風。
丁海寅搭乘大韓航空班機上午10時34分抵達桃園機場，他下機時全身上下行頭都是代言品牌產品，當他走進入境大廳時，瞬間引爆上百名接機粉絲的尖叫；丁海寅不但頻頻揮手致意，也為幾名幸運粉絲簽名握手，隨後在工作人員護送下搭車離開。
據了解，丁海寅傍晚在台北101出席品牌代言活動，周六為私人行程，周日中午搭機返韓。
韓星丁海寅6日搭機抵台出席代言活動，大批粉絲前往桃園機場守候接機，他也為粉絲簽名握手，展現親民作風。
丁海寅搭乘大韓航空班機上午10時34分抵達桃園機場，他下機時全身上下行頭都是代言品牌產品，當他走進入境大廳時，瞬間引爆上百名接機粉絲的尖叫；丁海寅不但頻頻揮手致意，也為幾名幸運粉絲簽名握手，隨後在工作人員護送下搭車離開。
據了解，丁海寅傍晚在台北101出席品牌代言活動，周六為私人行程，周日中午搭機返韓。
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