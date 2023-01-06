丁海寅（左）與接機粉絲握手致意。（范揚光攝）

韓星丁海寅6日搭機抵台出席代言活動，大批粉絲前往桃園機場守候接機，他也為粉絲簽名握手，展現親民作風。

丁海寅搭乘大韓航空班機上午10時34分抵達桃園機場，他下機時全身上下行頭都是代言品牌產品，當他走進入境大廳時，瞬間引爆上百名接機粉絲的尖叫；丁海寅不但頻頻揮手致意，也為幾名幸運粉絲簽名握手，隨後在工作人員護送下搭車離開。

韓星丁海寅（左）6日搭機抵台，並在機場向接機粉絲揮手致意。（范揚光攝）

據了解，丁海寅傍晚在台北101出席品牌代言活動，周六為私人行程，周日中午搭機返韓。