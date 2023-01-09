今（9）日為馬祖小三通復航第2天，內政部政務次長陳宗彥特地飛往馬祖，視察福澳碼頭小三通流程，而陳宗彥的老朋友、連江縣長劉增應也特地到機場接機，並提出馬祖小三通環節以及其他長期發展相關議題逐條討論。

首先有關小三通防疫的部分，劉增應表示入境討採用唾液採檢，但無法及時得知陽性與否，希望有其他改善方式，而入境適用的0＋7 自主防疫管理，也期望規定持有快篩陰性證明才能搭機赴台。

另外還有提供非設籍馬祖以專案方式提出小三通入境申請、照護是人力住宿點提供相關處置、都市計畫變更、土地測量位移誤差規正、推廣自動導航軟體以及協調台灣速食連鎖店於馬祖設立特色據點等議題。

此外，陳宗彥也前往福澳碼頭關心小三通流程，並前往移民署及基隆警察總隊福澳中隊慰勉基層同仁。

連江縣政府表示，馬祖的開發與進步需要中央、地方協力合作並配合各界討論整合歸納，相信在與中央充分溝通後，未來的馬祖指日可待。