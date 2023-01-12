內政部災害應變中心副指揮官陳宗彥到達現場關心搶修進度。（行政院東辦提供）

蘇花公路坍方三個替代方案。（行政院東辦提供）

蘇花公路台9線159.3公里大清水南口明隧道路段發生大規模坍方，內政部災害應變中心副指揮官陳宗彥抵達現場，說明透過鐵路、海運以替代道路3方案應變外，公路總局南澳工務段長陳鶴仁也表示，現場擬定3個搶修步驟，因中間有一約重達78噸巨大石塊，先逐步由南往北兩端推進，碰到巨石破碎，才能進一步清除落石，預計明早8時會完成第一階段搶修。

陳宗彥、東辦執行長洪宗楷、消防署副署長李永福、交通部公路總局林文正站長及新城分局分局長林育旺等抵達現場說明，目前整合鐵公路海運，應變措施，請大車輛由台9線南迴公路行駛、小客車中巴等可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號（台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運）。

鐵路方面，今天下午加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6班次。明天13日起至15日止，每天加開宜蘭至花蓮區間快車12班次。原周末加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放立位或增停車站。

在海運部分，合富快輪、台北快輪（貨輪）、凱旋八號，今天可以到花蓮港24號管制站及蘇澳港行政大樓領發號碼牌，明天上午9點半開航，6點開放報到，最遲應於開航前2小時完成報到。

陳宗彥表示，坍方路段評估採日夜搶修，須4個工作天至15日17時完成搶通，預期不致影響春節疏運。

洪宗楷也說明，這次事故路段在未來蘇花公路安全提升計畫中（蘇花安）會做一個長達9.7公里的隧道段，正辦理綜合規劃作業，且已經報交通部，環評作業依照程序進行中，預計今年底可提報審查，目標2026年進行發包作業，工期需要6年6個月的時間，順利的話2032年可完工通車，澈底改善蘇花公路安全問題。