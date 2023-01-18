花蓮玉里醫院為專責照料思覺失調患者，因疫情已經2年多沒回家，春節前夕，今天上午重新開放讓住民返鄉與家人團聚，在醫護人員、社工員陪同逾100名住民病友，分兩梯次搭乘台鐵列車，讓他們興奮說，終於可以回家看看了！

玉里醫院目前共收治2000餘名病患，大多為思覺失調患者，有些患者已經安置逾10年，治療多年，病情穩定。因為疫情紛擾2年多，院方每年春節前會舉辦返鄉過年專車，也因此停辦。

玉里醫院長王作仁（左）在車站送別患者。（玉里醫院提供）

在疫情趨緩下，醫院評估病患狀況及家屬意願，今年再次開放，共有100多名住民返家。院方表示，因每個病患返鄉時間不一，最短3天、最長1個月不等，假期結束後由家屬自行送回醫院，在家期間，仍須每天向醫院回報病患用藥及身體狀況，讓病況穩定。

今天上午由醫護人員、社工人員陪同住民，到台鐵玉里火車站乘車，分北上、南下方向，家住台中的李姓住民興奮地說，因為家人長年在國外，已經十多年沒回家，今年終於等到家人回國，可以回家看看。葉姓住民說能回家看看招的是一件很棒，表現出愉悅心情。

仍有不少病患未能返家，主要考量病況，春節期間，院方將為他們安排應景圍爐、春節活動，也開放家屬申請探視，考量疫情，入院探視須至少接種2劑疫苗，並附上疫苗接種卡「小黃卡」。

玉里醫院長王作仁表示，社區精神醫療是未來發展趨勢，除了按時服藥控制病情，家庭關係維持也是重要課題，藉由短期家庭及社區適應，讓病患跟家屬學習因應，逐步讓精神病患走入、回歸社區。