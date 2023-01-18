花蓮吉安創客棧親子共融遊憩空間今啟用，現場許多好玩的遊具設施，吸引孩童體驗。（羅亦晽攝）

花蓮吉安創客棧親子共融遊憩空間今啟用，現場許多好玩的遊具設施，吸引孩童體驗。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉公所去年9月投入274萬元，在福興地區吉安創客棧後方綠地，新闢親子共融遊憩空間，設置許多遊具設施，今正式啟用後，勢必將成家長「遛小孩」的好去處。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉公所近年持續在鄉內打造親子友善的遊憩空間，相繼優化轄內公園相關設施，去年9月投入274萬元，在福興地區吉安創客棧後方綠地，新闢親子共融遊憩空間，設置許多遊具設施，一旁還有大人可使用的運動伸展，今正式啟用後，勢必將成家長「遛小孩」的另一個好去處。

吉安鄉公所近年陸續接獲鄉內家長反映，希望能多增設親子遊樂設施，便逐步修繕優化轄內希望公園、榮安公園、仁愛新城等公園相關設施，今年經福興村長黃駿緯了解鄉親需求下，便選在吉安創客棧後方綠地設置親子共融遊憩空間。

由於親子共融遊憩空間設施所需建設費用龐大，經吉安鄉公所向縣議員張正治、林源富及黃馨3人等人爭取100萬元經費，及鄉長游淑貞努力籌措下，最後共投入274餘萬元，打造全新公園，去年9月動工，12月完工，陸續完成驗收作業後，今正式啟用，吸引許多孩童體驗。

鄉公所指出，吉安創客棧親子共融遊憩空間設施包括，鳥巢鞦韆、大型組合遊具及綜合攀爬架等遊具，地面鋪設符合法規的彈性安全地坪，確保孩童遊憩安全，周邊也有草坪補植及花卉養護，美化環境，一旁也有適合家長、長輩運動伸展使用的設施。

吉安鄉長游淑貞感謝3位議員的經費挹注及鄉代會的支持，讓吉安鄉民能同個社區內就近運動，未來也會陸續在南華、北昌等地區，推出小型的樂活親子共融公園，滿足老幼親子的共融需求。