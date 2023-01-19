綠園道就像開放的線性空間，沿著自然廊道的一條風景道路，雲林縣第一條綠園道在雲林高鐵站前誕生，有高壓磚步道、休憩平台及原石座椅等，步道旁的植栽、草皮令人心曠神怡，夜間也有充足照明，成為周邊居民放鬆、搭車旅人歇腳的好去處。

全長1050公尺 景觀光廊

虎尾高鐵站是雲林的重要門面，站前的綠園道就像雲林的迎賓廊道，為貼近民眾的需求，雲林縣政府籌措經費2900萬元，以「出發雲林．回歸雲林．發光雲林」的核心理念展開高鐵綠園道環境改善工程，提昇人行環境品質。

縣府工務處長汪令堯說，高鐵站周邊不僅是外地人來訪雲林的第一印象，也是鄉親返鄉記憶中家鄉的景色，推動本工程的初衷是居民多一處休閒空間，也給遊子、遊客一個美好印象。

▲高鐵綠園道成為沿著自然廊道的一條風景道路。(圖／雲林縣政府工務處提供)

綠園帶全長約1050公尺，人行步道寬度2至3公尺，原本就是綠樹成蔭，汪令堯說，這次改善工程把園道周邊17公尺的範圍都充分綠化，稍微修剪樹木，全線更新照明設備，並施作人行步道、綠蔭休憩廣場、口袋空間、景觀光廊、休憩平台。

舒適步行空間 晝夜皆美

縣長張麗善指出，高鐵綠園道塑造出新的雲林入口形象，園道緊鄰台大雲林分院虎尾院區，也能讓醫院的使用者有更舒服的環境和休息空間，不論何時都有一個透氣的療癒基地。

綠園道扮演人本環境所需的空間，縣府這次細心打造舒適的步行空間：有複層植栽降低車輛噪音，仿木平台及石籠座椅可方便休憩，夜晚運用投射燈形成光廊兼顧了美觀與安全，不論日間或夜晚都有獨特景色，這是雲林縣的第一條綠園道，也是個開端。