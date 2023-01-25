昨（24日）寒流來襲，東北季風強勁，誘發今年濁水溪首日嚴重揚塵，崙背測站測得355毫克／立方公尺，雲林縣環保局、中區水資源局、第四河川局均祭出緊急措施，今（25日）東北季風減弱，濁水溪沿岸空品恢復正常。

濁水溪的河川揚塵事件日2017年曾高達59天，這幾年中央與地方政府通力合作治理濁水溪揚塵，去年嚴重揚塵事件僅剩2天，崙背測站懸浮微粒（PM10）的年平均濃度亦降低至每立方公尺35.6毫克。

今日（25日）東北季風減弱，濁水溪沿岸揚塵汙染也減弱至正常。（周麗蘭攝）

濁水溪沿岸24日颳起強勁東北季風，懸浮微粒飆高，崙背測站上午8點濃度達355毫克，空氣品質一度達紅色警戒。

雲林縣環保局啟動跨局處應變措施，巡查濁水溪沿岸西濱大橋、自橋大橋、高鐵橋、溪洲大橋揚塵狀況，並加強沿岸道路加強洗街、霧砲抑塵34.8公里，通知濁水溪沿岸28家砂石場加強進行灑水、覆蓋，工區加強灑水頻率，並請麥寮電廠2機組友善降載。

水利署中區水資源局則增加集集攔河堰放流量；水利署第四河川局開啟22口伏流水水井水線、高揚程泵浦灑水、出動水車灑水作業，並發送簡訊提醒濁水溪沿岸居民加強自我防護。

環保局指出，現地巡查狀況發現，以前揚塵影響程度嚴重的麥寮出海口，24日並不嚴重，主要揚塵嚴重區域為74號及96號越堤道路周邊的高灘地，即二崙鄉清潔隊、楊賢村堤坊附近。

環保局長張喬維表示，目前為濁水溪枯水期，強風將河床上細小的顆粒颳起引發揚塵，該局將持續進行防制應變作為。

今（25日）東北季風減弱，崙背測站上午懸浮微粒降為28毫克左右、麥寮測站42、台西48、斗六48。