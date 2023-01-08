近期一份馬來西亞研究公布，針對29個航班的廢水進行檢測，在28個航班廢水中驗出新冠病毒，驗出率高達96.5%，引起不少準備出國的旅客關注。對此，胸腔暨重症科醫師黃軒指出，機上廢水驗出的是病毒殘體，並不會直接傳染，不過如要搭機最好做好3件事。
黃軒8日在臉書引述馬來西亞研究，馬國政府針對去年6月至12月的國際航班，抽樣檢驗29個航班廢水，結果，28個航班廢水都有驗出COVID19病毒跡象，比率高達96.5%，代表隨著國際航線復飛後，染疫者傳播病毒的可能性大增。
黃軒解釋，上百名旅客在飛機上吃吃喝喝，難免都會上廁所，使用過的廢水屯積出來的病毒量就可觀，「這些廢水的病毒痕跡，也許都是病毒殘體」，不會對人直接傳染，另外飛機座位緊鄰，無法維持安全社交距離，但航線上的HEPA過濾和通氣循環設定，空氣流通效果可能比辦公室內或大樓內更好，所以搭機時不必過於驚慌。
黃軒建議若有搭機需求，在登機前先完整接種疫苗、登機時戴好戴滿口罩、下機後記得要勤洗手，做好這三件事情就是保護自己最好的方式。
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