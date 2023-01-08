本土新冠確診數突破900萬例！中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增2萬3080例本土新冠肺炎個案及331例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日少2190例，減少約8.7%。

指揮中心統計，截至目前國內累計901萬2519例本土病例，突破900萬大關。2020年起累計1萬5523例本土死亡個案。

指揮中心表示，過去七天（1/1-1/7）以來累計本土病例為18萬145例，比上一周（12/25-12/31）17萬2492例，上升4.4%。

指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，為機構住民，有慢性神經系統疾病、長期臥床，曾接種5劑新冠疫苗，12/30開始有呼吸喘、快篩陽性，1/3至急診，檢查有雙側肺炎，當天住院治療，1/4因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

指揮中心表示，今日新增之2萬3080例本土病例，為10,648例男性、12,419例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,590例)，臺中市(2,923例)，高雄市(2,613例)，臺北市(2,509例)，桃園市(2,333例)，臺南市(2,016例)，彰化縣(1,033例)，新竹縣(757例)，新竹市(644例)，苗栗縣(572例)，屏東縣(558例)，雲林縣(459例)，嘉義縣(377例)，基隆市(364例)，宜蘭縣(340例)，南投縣(294例)，嘉義市(216例)，花蓮縣(183例)，臺東縣(130例)，金門縣(102例)，澎湖縣(55例)，連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月9日至今(2023)年1月5日，死亡日期介於去年12月15日至今年1月5日。

指揮中心說明，今日新增331例境外移入個案中，為229例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月8日至今年1月7日。