施打高端疫苗的民眾如果想去日本旅遊，得在出發前72小時，自費3500元取得PCR陰性報告。一名網友抱怨，他原本快篩都是陰性，怎料PCR居然顯示陽性，醫院表示，可能是之前確診的病毒殘留，將他「歸類舊檔」後，就會撤銷隔離通知，怎料該網友最後拿到的報告仍寫著「陽性」，讓他計畫已久的東京旅遊瞬間泡湯。

原PO在PTT八卦板以「入境東京前自費PCR的慘痛經驗」為題發文表示，自己去年10月確診，近期計畫要去日本5日遊，訂好飯店以及許多餐廳後，在出發前跑了一趟醫院做自費PCR檢測，本想說一定能順利過關，因自己快篩都是陰性也沒有認何症狀，不料隔天被通知，檢測結果為陽性。

院方解釋，可能是原PO以前確診還有病毒殘留體內，導致CT值較低，擬將原PO「歸類舊案」，這樣至少還能出境，為了保險起見，原PO希望院方可以附上醫生證明，幫他順利通過海關，但院方回應：「應該是不用醫生證明啦」，表示只需撤銷隔離通知，衛生局就會同步更新資料。

但讓原PO傻眼的是，搭飛機前一晚拿報告時，上面仍寫著「陽性」，完全沒附任何文件或說明，院方也表示，並未答應會提供證明文件，且若無症狀，醫生也沒有辦法開診斷書，反問原PO：「還是您要附上10月的確診通知書一起上傳VJW（Visit Japan Web）？」

聽完院方的處理方式，原PO瞬間理智線斷裂：「你就直接回答我，是不是沒辦法提供診斷書或任何歸類舊案的說明，採檢陽性就是陽性！」他認為，院方若沒有東拉西扯，他還有機會去別間醫院急件採檢PCR，或是更改機票時間，直說：「都晚上8點了，我隔天早上的飛機欸」。

文末，原PO補充，目前醫院的PCR一般件至少3500元起跳，「拿到報告時通常都是隔天的飛機了，就是一次定生死」，雖然也有要價8千元的快速取件，但院方也說，每天測的數值都不一樣，「像我CT值30幾要轉陰，至少要3、4天」，建議大家不要花錢買絕望。

貼文一出，網友紛紛回應，「拍拍！PCR最怕這種時陰時陽的時候」、「又不是卡在日本，是台灣地勤真的會檢查啊」、「當初選疫苗就想過這問題了，所以寧可選AZ有國際認證」、「出國就是不要賭，更何況你的狀況已經有很多先例」。