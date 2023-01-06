小樂昨舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

小樂昨舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

吳思賢（小樂）昨（5日）生日於Legacy Taipei舉辦「TOP OF LOVE」演唱會，和滿場粉絲共度32歲生日，他帶著6位舞者以一段氣勢滂礡的Intro舞蹈開場，接著帶來去年發行的〈職業倦怠〉等新歌連續唱跳後，小樂感性表示：「終於！一延再延，終於跟大家見面了，很想念你們，今天就是我們私密的生日派對，你們是我的家人。」

他一連嗨唱數首歌曲汗如雨下，粉絲搞笑要他脫掉外套、把毛巾丟下來，讓小樂大呼：「你們到底是喜歡我的音樂還是肉體，我票價是不是應該要訂高一點！」粉絲大聲回應：「吳思賢生日快樂，你快樂我們就快樂。」讓小樂非常感動「你們比我媽還愛我」。

中場「回憶旅程」VCR，小樂看著2014年17歲的吳思賢青澀的面貌，感性的說著謝謝家人讓他可以不顧一切的追尋夢想，謝謝自己那麼多年的堅持，當然最謝謝粉絲給他力量、陪他走過一個又一個舞台，「非常幸運地走著走著就走到了沒想過的地方，我依然在努力，變成想像中的大人，希望你們能一直陪在我身邊。今天唱了很多第一張專輯的歌，彩排的時候非常多感觸，看到很多從第一張專輯到現在都在的粉絲，從唸書到現在開始工作了，常常也都會跟我分享近況，覺得當藝人追求自己的夢想之外，同時能帶給大家力量，是最有意義的事情。」接著送上的〈依然你在〉等多首曲目，氣氛感人。

唱完〈我們都愛過了〉後，好友高捷驚喜送上蛋糕及生日禮物「領帶」，希望他「獨領風騷」，小樂搞笑的說套上感覺就是大哥的人了，而高捷大哥開玩笑說要跟小樂合唱一首「伊ㄟ目啾」，原來是小樂的歌詞「All About you」，大哥總是聽成「伊ㄟ目啾」。粉絲也同時送上音樂盒，在台下用藍芽連上播出生日快樂歌，別出心裁的設計，讓自稱「32歲已經老了」的小樂很驚訝，高捷大哥也再補槍說「不要在我面前說老了」，笑翻全場粉絲。