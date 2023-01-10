大陸男偶像余景天現年20歲，16歲時參加韓國選秀節目《PRODUCE X 101》挺入總決賽，受到外界矚目，2021年參加大陸選秀節目《青春有你第三季》，因帥氣外型獲得許多粉絲支持，近日他現身機場遭大批粉絲包圍，機場警察維護秩序將他拉到電梯口，行為卻被粉絲砲轟，事件延燒數日，官方媒體出聲嚴厲批評「誰給的底氣？」

余景天近日現身機場，大批粉絲圍堵擠得水洩不通，一名警察維護秩序時推了一下余景天並大吼著「你到底在幾樓啊？到底在幾樓啊？現在誰接你的？誰接他的？快點！下去快點讓開！你快點啦！你知道多少人在玩這個東西吧？」隨後拉著他到電梯口，該行為讓現場粉絲不滿，紛紛大叫「你不要推他呀」、「你要幹嘛」、「不用這樣動手吧」、「你推他幹啥啊」、「別推人呀」。

粉絲行為引來官方媒體《人民網》批評，人民網以「【人民熱評：粉絲接機造成擁堵，藝人不能置身事外！】」為標題，斥責粉絲不明是非，不尊重警察，直言「接機造成擁堵已經危及公共秩序，不僅不聽從員警勸告，反而對員警有諸多抱怨，這種損害公共利益的行為應受到譴責。」

余景天被人民網抨擊。（圖／微博）

並且直言面對混亂場面，余景天一言不發，未呼籲粉絲離開也沒有提醒粉絲尊重警察，「這種沉默，是毫無責任感的體現。身為公眾人物，且已是成年人，應對自己的行為負責，也有義務提醒粉絲遵守公共秩序」，且提到2021年余景天粉絲也將機場擠得水洩不通，輔警為了維護秩序讓粉絲離開，粉絲卻對輔警破口大罵，認為輔警耽誤他們追星，直批「如果不引入懲戒機制，如果沒有約束措施，公共安全何以保障？余景天的粉絲狂悖無禮，誰給的底氣？」