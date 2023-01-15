台中15日晚間發生嚴重車禍，1輛轎車闖紅燈撞上2輛機車後，肇事駕駛棄車逃逸。（圖／警方提供）

台中市東區東光園路15日晚間7時27分許，1輛轎車疑似闖紅燈後撞上2輛機車，造成1死2傷，肇事的劉姓男駕駛事後棄車逃逸，逃跑的身影還被附近的店家監視器拍下，目前警方尚在調閱監視器釐清事故原因。

警方指出，47歲劉姓男子15日晚間7時許駕駛自小客車沿東光園路由北往南方向直行，行經案發路口時疑闖紅燈，撞上連姓姊妹以及65歲葉姓男子等2輛機車後，再波及停在路邊的自小客車，過程中造成連姓姊妹2人受傷，另葉姓男子當場OHCA，送院急救不治。劉姓駕駛肇事後即離開現場，警方持續追緝中。

事故現場路邊的店家監視器清楚拍下，車禍發生沒多久後，劉姓男子棄車跛腳快速經過，不時回頭望著事故現場；據《ETtoday新聞雲》報導，附近店家轉述，當時突然有名路過男子詢問他們，「有警察在追我嗎？」，他們一頭霧水應答沒有之後，男子就離去，事後才發現男子竟是車禍肇事駕駛。

台中市消防局獲報後，立即派遣太平、大誠、北屯及信義等分隊，出動救護車4輛、消防人員8人前往救援；消防局表示，2名傷者，包括25歲女性傷者全身多處擦傷、意識不清，另40歲女性左腳開放性骨折，送中國附醫治療，50歲男性則當場無生命跡象，送醫搶救不治。