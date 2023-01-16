原台中港務警察總隊總隊長林逢泉(左)調任澎湖縣政府警察局長，其職缺由內政部警政署行政組副組長陳錦文(右)接任。(台中港務警察總隊提供)

台中港務警察總隊卸、新任總隊長交接典禮16日在總隊3樓禮堂舉行，由內政部警政署副署長陳耀南主持；原台中港務警察總隊總隊長林逢泉調任澎湖縣政府警察局長，其職缺由內政部警政署行政組副組長陳錦文接任。期勉致力於提升警察機關邊境緝毒查緝能量，達到「阻毒於境外、緝毒於關口」的策略目標。

台中港務警察總隊卸、新任總隊長交接典禮，16日上午11時在該總隊3樓禮堂舉行，由內政部警政署副署長陳耀南主持；台中港區各界長官、廠商代表及地方仕紳，出席典禮表示祝賀。

卸任總隊長林逢泉，中央警察大學47期畢業，警察政策研究所碩士；自110年8月到任台中港務警察總隊總隊長，督屬執行關鍵基礎設施安全維護、聚眾活動防處及港安任務訓練等各項專案工作，均圓滿達成任務。內外勤經歷豐富，富領導、協調能力，深獲各級長官肯定，調任澎湖縣政府警察局長。

新任總隊長陳錦文，中央警察大學51期畢業，台北大學公共行政研究所碩士，歷任台南市政府警察局督察、保安警察大隊長及內政部警政署行政組副組長等職務，任內督屬執行公職人員選舉治安維護、加強重要節日安全維護及防制危險駕車、社區治安及特種警衛勤務等各項專案工作。

警方強調，台中港務警察總隊掌理台中國際商港治安秩序維護等事項，執行警察任務，負責港內管制區人車查驗管制，依法查緝走私偷渡等工作，以確保國境安全、打擊不法活動。查緝毒品工作成效，有其時效性，請提升警察機關邊境緝毒查緝能量，以達到「阻毒於境外、緝毒於關口」之策略目標。