知名實況主「國動」張葦航因性格直率不做作，成功吸引不少粉絲，旗下公司也為其做了不少周邊商品供粉絲選購。沒想到近日有台中狗園收到50條國動的「極樂湯屋」毛毯，讓狗園臉書小編直呼「國動，我的超人，我的英雄」。

毛孩溫暖的躺在照片清涼的國動雪乳毛毯上，畫面相當反差。（翻攝自台中市世界聯合保護動物協會臉書）

位於台中的動物收容所「台中市世界聯合保護動物協會」近日在臉書粉專發文表示，「謝謝辣個男人的周邊被被，給山上帶來畫風清涼卻暖暖的愛。國動，我的超人，我的英雄」。原來狗園收到50條的「極樂湯屋」毛毯，讓許多毛孩子能夠不畏寒冷、安穩的睡在上頭。

仔細一看能夠發現，毛毯的正面大圖、背面照片，滿滿都是國動袒露雙乳的入水照片，同時還有「粉絲的感謝祭」、「本番OK，雪乳OK」等標語，圖案仿效日本AV影片包裝，讓人看了不禁會心一笑。

由於毛毯使用法蘭絨，能夠在寒冬中為毛孩們保持溫暖。（翻攝自台中市世界聯合保護動物協會臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「這些狗…這些狗看到我大錘達瑞斯都不會怕的欸…還在那邊、前面那邊躺著欸」、「還敢下來啊冰狗！」、「躺在上面的是Toyz的狗嗎」、「每次上山都先被驚嚇一波，才開始做事情」、「笑死，但我發現官方賣場（應該是吧）目前還有在賣欸，一條要650元，該不會真的是什麼乾爹買來捐的吧」。