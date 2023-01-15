今年農曆春節有10天連續假期，家中堆積的垃圾該怎麼辦？台中市政府環保局推出春節收垃圾不打烊服務，小年夜、除夕當天皆沿街收運，大年初二、初三則採定時定點收運，民眾只要下載「台中垃圾清運大車隊」APP，不但能清楚掌握服務時間，還可即時了解垃圾車位置等資訊。

台中市環保局指出，為了讓民眾在春節連假期間不必煩惱垃圾清運問題，清潔隊在小年夜仍維持沿街收運服務，且會加強垃圾的疏運；除夕當天則取消夜間沿線、夜間定點收運，全部改為日間收運，且日間收運的時間較平日提早4小時開始，讓民眾可以提早完成清掃作業。

環保局強調，除夕當天的收運服務將持續到收完所有路線，民眾可留意垃圾車響鈴或透過APP查詢垃圾車清運時間；此外，大年初二及初三、也就是1月23、24日，台中市垃圾收運採「定時定點」服務，將提供638處定點垃圾收運地點，垃圾車在每處收運點將停留5至30分鐘時間。

配合民眾春節活動，大年初四（1月25日）原本是清潔隊的休息日，但為減少民眾家中囤積垃圾的情況，各清潔隊將加班服務，針對一般垃圾與廚餘的日間沿街收運服務，但當天不提供資源回收車，回收物必須待大年初五（26日）恢復正常垃圾清運時再丟棄。

環保局強調，民眾若不了解垃圾清運的時間等資訊，可以下載「台中垃圾清運大車隊」APP，只要點入APP，即可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置，民眾也可在APP設定清運3或5分鐘到點推播通知，免去追垃圾車的情況；此外，資源回收車的部分也能獨立定位。