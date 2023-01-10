美國浪漫愛情小說女作家蘇珊·米琴（Susan Meachen）於2020年驚傳去世，許多粉絲與業內人士相當不捨，甚至有粉絲為她募資舉辦追思會，豈料蘇珊·米琴最近卻驚傳「復活」，在社群平台上積極發文，這個離奇消息讓同行與粉絲相當傻眼，認為自己受騙了，掀起一波討論。

根據外媒報導，蘇珊·米琴死亡後，有人自稱是她的女兒，使用她的臉書帳戶尋求幫助完成她母親的最後一部小說並宣傳她以前的作品。同時，由她創立的網路社群開始流傳蘇珊·米琴是因為被霸凌才會走上絕路的消息，令外界相當難過。因此，眾多好友與粉絲替她舉辦追思會，再用反霸凌等相關名目為她的葬禮募資。

Susan Meachen faking her own suicide and then wandering blithely back online because she "got bored" is so exquisitely insane. Romance writers really are operating on another plane of reality. — Gretchen Felker-Martin (@scumbelievable) January 4, 2023

不料，蘇珊·米琴兩年半後卻起死回生，重新活躍於社群，她在社群寫道：「我差點又死在自己手上，我的家人一而再地經歷那種地獄。回到The Ward（她經營的平台），雖然不代表什麼，但我現在狀況很好，我希望再次寫作。」

這個消息一出，許多過去替她傷心的人氣憤不已，直呼自己真的被騙了，她曾經的作家好友氣到還沒有辦法從這件事中恢復過來，「她背叛了所有視她為朋友的人的信任，也背叛了讀者的信任。」另外也有其粉絲詐欺等罪刑向警方報案，她猜測蘇珊·米琴希望透過假死，讓自己的作品獲得關注，即便此舉已經深深傷害相信她的人們。