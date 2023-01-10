汪小菲日前因為與大S離婚協議風波鬧得沸沸揚揚，眼看大S再婚具俊曄，他也迫不及待扶正小14歲的新歡張穎穎，不僅在直播透露同居，更稱呼對方救命恩人。近日，有網友在直播間問到是否會跟張穎穎求婚，汪小菲鬆口表示自己雖然不太會說話，「但我是行動派，我會去做。」讓一群網友震驚了。

汪小菲近日已經不在與張穎穎躲躲藏藏，臨近過年時，兩人被拍到一起逛街買衣服啦，張穎穎全程給汪小菲選衣服，還貼心給男方整理帽子，感情看來相當甜蜜。 隨著兩人感情愈趨穩定，張穎穎還在網上曬出了一枚閃亮亮的戒指，相當奪目，被網友問及是否要結婚了，張穎穎還回覆網友說只是裝飾品。

而汪小菲昨（9）日再度直播，有些網友在直播裡敲碗要他求婚，他意有所指地說，有很多人長了一張嘴，一直說甜言蜜語，但那並非自己的風格，並鬆口表示，「我這個人不怎麼會說，但我是行動派，我會去做！」粉絲聽後秒懂：「這是好事將近了？張蘭知道嗎？」

此話一出，令網友許多網友震驚萬分，力圖勸退汪小菲：「這是要先斬後奏了？別把你媽氣出病來啊！」、「你太糊塗了，把她娶進門，你媽將來會很慘的」、「第一段婚姻就沒通過你媽，這回還要重複老路，咋想的？」苦勸他報恩方式很多，未必要以身相許。