來自馬來西亞的性感網紅李元玲，擁有甜美臉蛋和S級超狂曲線，還是知名鋼琴家李雲迪的愛徒，因此被網友們封為「鋼琴女神」，IG吸引超過255萬人追蹤。但近日她在IG限時動態與粉絲玩起「你問我答」互動遊戲時，卻意外自爆曾被台灣經紀人詐騙捲款潛逃的事件，立即吸引網友們熱烈討論。

擅長利用社群媒體製造話題與粉絲互動的李元玲，近日開放粉絲問答時，有位粉絲提到自己最近剛遇到詐騙，卻即將迎接新年，讓她很難過，最後附上三個哭泣的表情符號，詢問李元玲「請問妳有被騙子騙過錢嗎？怎樣安慰自己」。

沒想到李元玲大方表示，除了在網路上買錶要送給媽媽，結果付了幾萬令吉（馬幣）卻收到假貨，賣家也逃之夭夭；另外她還有在工作時，卻被台灣經紀人捲款潛逃、借出去的錢收不回來、投資的生意也被前男友分手後捲款潛逃等等，讓她忍不住表示「不要再講了，在講我也要哭了」最後同樣附上一張哭臉表情，令不少人看到都嚇壞。但即使如此，樂觀的李元玲被問到是否會來台舉辦粉絲見面會，她回應「4月在台北有一場」令粉絲們充滿期待。

昨日晚間李元玲再度曬出多張穿搭辣照，身穿粉色深V綁帶上衣加上短褲的她，大方展現凹凸有致的火辣身材，同樣令粉絲們暴動直呼「那麼美又那麼正的身材，沒有男友有點可惜啊」、「為什麼IG LIKE只能按一次」、「元玲女神自拍每一張都很美讓人很喜歡」、「有妳的相都鐘意」吸引12.5萬人按讚。