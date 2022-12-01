馬來西亞女星李元玲（本名：李美玲）是大陸知名鋼琴家李雲迪的徒弟，因高超琴藝被封為「鋼琴女神」，她以32C火辣上圍和纖細魔鬼身材迅速在網路上走紅，後被范冰冰的助理發掘進入演藝圈，曾到香港發展出演多部電影，她時常會透過社群平台分享美照，完美外型令不少人羨慕，近日李元玲看到一篇關於身材趨勢的文章，文章中提到纖細曲線將再度流行，李元玲留下觀點認為「不要盲目的跟隨潮流」，獲得許多人支持。

近日時尚媒體《VOGUE》發布了一篇關於身材流行的文章，標題是「我的身材要過時了嗎？ Y2K風潮再起，讓頌揚多元、豐滿身材的時代即將走進尾聲」，內文講述近期低腰牛仔褲和纖細曲線為主的穿搭回歸，纖細的身材有可能再次流行，而翹臀、豐滿的身材可能過時，希望消費者能夠支持大尺碼的商品，換取大尺碼服裝的生存空間。

李元玲看到這篇文章後表示：「沒有所謂流行的身材。每個人的體質，體型與構造不一樣。最重要自己舒服，健康，維持得耐久。不是每個人都為時尚而活，不是每個人都是藝人，不是每個人都需要瘦得褲子低腰得快掉下去才算美。」她強調「你的健康狀況決定你的美，內調保養，均勻的飲食，適量的運動。不要盲目的跟隨潮流。」

李元玲表示不認同豐滿身材要過時的觀點。（圖／Instagram）

該觀點獲得不少人支持，有網友誇：「說的好！」、「幾句話說下來，感覺Cathryn 不僅外形靚麗，內心世界一樣的健康、強大」。